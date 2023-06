Hell of a Summer, Finn Wolfhard: 'Per tutti sono troppo giovane per dirigere un film'

Mentre siamo tutti in attesa di sapere quando uscirà l’ultimo capitolo di Stranger Things, uno dei protagonisti dello show ha già intrapreso un nuovo viaggio alla regia di un film horror di cui è anche co-autore. In un’intervista con Entertainment Weekly, Finn Wolfhard ha descritto le difficoltà che ha incontrato nell’approcciarsi al nuovo ruolo.

I lavori dell’ultima stagione di Stranger Things sono stati rimandati a data da destinarsi a causa dei disagi creati dallo sciopero degli sceneggiatori che sta bloccando numerose produzioni hollywoodiane.

Nel frattempo, una delle star dello show sta per spiccare il volo verso una nuova fase della sua carriera, passando dall’altra parte della videocamera e mettendosi alla prova come regista del suo horror Hell of a Summer.

Parlando alla rivista specializzata, l’interprete di Mike ha raccontato quanto sia stato difficile trovare il sostegno necessario per l’attuazione di questo suo nuovo progetto: “Quando cercavamo i finanziamenti per il film la risposta di tutti era ‘Non sei un po’ troppo giovane per dirigere un film?’”.

Wolfhard ha quindi spiegato come il suo non sia mai stato un capriccio e che secondo il suo punto di vista i giudizi dovrebbero focalizzarsi più che altro sulla qualità dell’opera, sulla trama: “Lasceremo che sia il film a parlare. Non penso che l’età possa definire la capacità di fare un film in alcun modo. Penso che tutti abbiano storie da raccontare e se hai la possibilità di farlo, fallo”.

Quindi ha continuato, a proposito del suo lavoro fino a questo punto: “Questo è il nostro primo film. Siamo molto giovani, faremo molti pasticci e commetteremo degli errori. Cerchiamo di cavalcare l’onda e di essere il più possibile comunicativi con tutti facendoli sentire parte della squadra. È tutto molto istruttivo. Sul set ho imparato molto su di me e sugli altri, sulla gestione di un set e sul lavoro con diverse personalità. Ho imparato più cose in queste tre settimane che in tutta la mia vita”.

Non ci resta che aspettare per conoscere più nel dettaglio la trama di Hell of a Summer, che dovrebbe essere uno slasher horror ambientato in un camp estivo scritto, diretto e interpretato dallo stesso Wolfhard e da Billy Bryk.

Giovani star che crescono, dunque, non solo artisticamente. È di poco tempo fa, infatti, la notizia che Millie Bobby Brown sarebbe prossima al matrimonio.