Hell of a Summer: il debutto alla regia di Finn Wolfhard sarà uno slasher-comedy!

Qualche mese fa la star di Stranger Things Finn Wolfhard ha annunciato Hell of a Summer, il suo debutto alla regia. In occasione dell'uscita di Pinocchio di Guillermo del Toro, che ha visto la partecipazione dell'attore per il doppiaggio del personaggio di Lucignolo, Wolhard ha parlato del suo prossimo progetto personale.

"È una commedia slasher ambientata in un campo estivo. Si svolge durante il fine settimana dei consiglieri, prima dell'arrivo dei campeggiatori. Tutti i consiglieri stanno preparando il campo ma le persone iniziano a venir uccise. È questa sorta di commedia con un campus e del del sangue. L'ho co-sceneggiato e co-diretto con Billy Bryk. Siamo nel bel mezzo dell'editing ora. Speriamo che qualcuno voglia pubblicarlo. Sarebbe fantastico", ha dichiarato l'attore nella sua ultima intervista con Collider.

Bryk ha recitato nel cortometraggio d'esordio di Wolfhard "Night Shifts" e i due hanno condiviso lo schermo anche in "Ghostbusters: Afterlife". Entrambi prenderanno parte alla commedia drammatica "When You Finish Saving the World" del prossimo anno. Il cast di Hell of a Summer è completato da Fred Hechinger, D'Pharaoh Woon-A-Tai, Abby Quinn e Pardis Saremi.

"Sono così entusiasta di essere co-regista del mio primo lungometraggio. Ho la possibilità di lavorare con un cast e una troupe incredibili e lavorare con società come 30West e Aggregate è un vero sogno", le parole scelte da Wolfhard per annunciare Hell of a Summer.