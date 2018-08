Hell Fest: nuovo red band trailer per l'horror diretto da Gregory Plotkin

CBS Films e Lionsgate hanno diffuso un nuovo red band trailer di Hell Fest, film ambientato in un immersivo parco a tema horror e diretto da Gregory Plotkin, il regista di Paranormal Activity 5.

Un serial killer mascherato trasforma un parco di divertimenti a tema horror nel suo parco giochi personale, terrorizzando un gruppo di amici mentre il resto degli avventori crede che faccia tutto parte dello spettacolo. La studentessa Natalie (Forsyth) sta facendo visita alla sua migliore amica d'infanzia Brooke (Edwards) e alla sua compagna di stanza Taylor (Taylor-Klaus). Se fosse stato un qualsiasi altro periodo dell'anno, le tre ragazze e i loro fidanzati si sarebbero diretti ad un concerto o in bar, ma dato che è la notte di Halloween decidono di recarsi all’Hell Fest - un labirinto tentacolare di giostre, giochi e labirinti, un parco giochi itinerante che proprio quella sera si trova in città . Ogni anno migliaia di fedeli seguono l'Hell Fest per provare la paura di un carnevale da incubo. Ma per un visitatore in particolare, l'Hell Fest non è una semplice attrazione: è un terreno di caccia, l'opportunità di uccidere in piena vista davanti a centinaia di spettatori, troppo presi dall'atmosfera terrificante e divertente per riconoscere l'orribile realtà che si svolge davanti a loro occhi.

Scritto da Seth M. Sherwood e prodotto da Gale Anne Hurd, il film include nel cast Amy Forsyth, Reign Edwards, Bex Taylor-Klaus, Christian James, Roby Attal, Matt Mercurio e Tony Todd.

Hell Fest debutterà nelle sale americane il 28 settembre.