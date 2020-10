Helena Bonham Carter sul divorzio da Tim Burton: 'Terribile, ma ci sono dei lati positivi'

Tim Burton ed Helena Bonham Carter hanno formato una delle coppie più eccentriche del panorama cinematografico. La loro unione sembrava perfetta, dato che entrambi condividono un certo gusto per ciò che è stravagante, macabro e poetico, eppure il loro idillio si è spento nel 2014.

Sebbene non si siano mai ufficialmente sposati, hanno avuto una lunga relazione durata ben 13 anni, dalla quale sono nati due figli. L'attrice, pronta a tornare su Netflix con The Crown 4, ha rilasciato una lunga intervista a The Guardian, nel quale ha avuto modo di parlare con tranquillità della sua separazione:

"C'è voluto del tempo per adattarsi, ma credo che al momento sia tutto ok. I bambini stanno bene, vivono questa doppia vita. All'inizio è una cosa orribile doversi abituare a non avere sempre i tuoi figli intorno. La crudeltà del divorzio è straordinaria, ma ad un certo punto dici 'Oh, questa settimana sono di festa!'. Alcune parti le consiglio caldamente", ammette Carter con un sorriso.

Per rispetto dei bambini e dell'ex-compagno, preferisce non parlare del motivo che li ha spinti a separarsi e a rimanere amici: "Ho delle responsabilità nei confronti dei figli e anche nei confronti di Tim. Lo rispetto. Comunque non me ne sono andata, mettiamola così. Lo dirò in modo positivo: credo che spesso le persone vadano d'accordo per un certo periodo di tempo, ma a volte riesci a capire che hai dato tutto quello che potevi e ciascuno inizia ad impedire che l'altro si evolva".

Per un certo periodo di tempo i due hanno vissuto in due abitazioni contigue a Londra, ma alla fine la loro relazione ha preso una piega diversa e hanno deciso di separarsi di comune accordo. L'attrice commenta le sue relazioni passate senza scomporsi e alla fine, con il suo tipico tocco vittoriano, conclude con "È tutto sangue sotto i ponti ormai".

Intanto Burton sta lavorando alla nuova serie tv sulla famiglia Addams e per festeggiare Halloween è arrivata un'esclusiva versione in vinile con le musiche di Nightmare Before Christmas.