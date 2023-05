Helena Bonham Carter compie 57 anni: 'Elizabeth Taylor? Mia madre non voleva'

Ci sono ruoli che mettono pressione, ma anche genitori che mettono pressione per mettere in guardia i figli dai ruoli che mettono pressione: è il caso di Helena Bonham Carter e di sua madre, che cercò in qualche modo di opporsi all'idea della figlia di accettare di vestire i panni di Elizabeth Taylor in Burton & Taylor.

La star di Fight Club e The Crown, che oggi spegne 57 candeline, fu infatti protagonista nel 2013 del film che raccontò il periodo in cui Taylor e il suo ex-marito si trovarono a lavorare insieme sullo spettacolo Vite Private poco tempo dopo il loro secondo divorzio, dando vita a innumerevoli speculazioni: ma perché alla madre della nostra Helena la cosa non andava giù?

"Mia madre mi disse: 'Non farlo. Stai invadendo il sogno di qualcun altro'. E io risposi: 'Lo so mamma, ma lo script è davvero bello'. Le cose scritte bene sono così rare. E poi di lei ci sono così tante sfaccettature che non avrei potuto dire di no a quella personalità. C'era un sacco da imparare, avevo tantissimi documenti. Tim Burton era tipo: 'Dio mio, è come se stessi scrivendo un libro'. E io dissi: 'Beh, ho una grande responsabilità'. Lessi così tanti libri, ero sicura di poter passare quell'esame" sono state le parole dell'attrice de Il Discorso del Re, che recentemente si è anche schierata dalla parte di Johnny Depp dopo la conclusione delle ben note vicende legali. E voi, avete apprezzato la Elizabeth Taylor di Helena Bonham Carter? Fatecelo sapere nei commenti!