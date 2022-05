Helena Bonham Carter compie 56 anni: 'Odio il red carpet in maniera assoluta'

Di personaggi iconici Helena Bonham Carter ce ne ha regalati tanti: dalla Bellatrix Lestrange di Harry Potter alla Marla Singer di Fight Club, passando per la Regina Rossa di Alice in Wonderland e tanti altri: nel giorno del suo compleanno, però, ci sembra giusto metter davanti a tutto l'iconicità dell'interprete, più che quella dei personaggi.

Nata il 26 maggio del 1966, Helena Bonham Carter spegne infatti oggi 56 candeline: in questi giorni in cui il mondo del cinema ha gli occhi puntati sul Festival di Cannes, dunque, qual modo migliore per omaggiare la star de Il Discorso del Re, se non quello di ricordare i motivi del suo profondo odio per red carpet e simili?

"Detesto il red carpet, lo odio in maniera assoluta, come non sopporto essere definita da ciò che indosso. L'industria della moda ha sabotato il mondo del cinema: a me piacciono i vestiti e i costumi, con cui ho sempre una relazione piuttosto speciale, ma mi fa rabbrividire pensare che contino più del film. Lo so, parliamo di spettacolo, ma essere preda dei parrucchieri… Boh. L'unica cosa da fare è riconoscere che non si tratta di questioni essenziali per la vita di nessuno, quindi meglio riderci su" furono qualche tempo fa le parole di Bonham Carter al riguardo.

Cosa ne pensate? Siete anche voi dalla parte della nostra Helena, o credete che red carpet e cambi d'abito debbano continuare a ricoprire un ruolo fondamentale nel mondo del cinema? Diteci la vostra nei commenti! A proposito di questioni decisamente più serie, invece, ecco cosa disse Helena Bonham Carter sulle molestie subite da parte di Harvey Weinstein.