Helena Bonham Carter, auguri alla musa di Tim Burton: gli highlights della carriera

Tempo fa Helena Bonham Carter confessava di 'amare i personaggi danneggiati emotivamente, perchè c'è molto più da sbloccare'. E in effetti ripercorrendo la carriera dell'attrice non è difficile trovare personaggi di questo tipo. Oggi compie 54 anni e per farle gli auguri abbiamo deciso di dare un rapido sguardo a ritroso sulla sua carriera.

Il vero esordio cinematografico di Helena Bonham Carter è del 1985, Camera con vista di James Ivory, al fianco di attrici del calibro di Judi Dench e Maggie Smith. Dopo aver raggiunto il successo in Gran Bretagna, Carter parte per gli Stati Uniti, alternandosi inizialmente fra cinema e tv. Gli anni '90 diventano il decennio della consacrazione. Helena Bonham Carter inizia ad accumulare partecipazioni a titoli di grande livello come Frankenstein di Mary Shelley nel ruolo di Elizabeth Beaufort, La dea dell'amore di Woody Allen e soprattutto Le ali dell'amore, grazie al quale ottiene la sua prima candidatura ai premi Oscar.



Uno dei suoi ruoli maggiormente iconici è quello di Marla Singer in Fight Club di David Fincher ma agli inizi degli anni 2000 intraprende una relazione con Tim Burton, di cui diventerà musa per diversi anni in film quali Planet of the Apes - Il pianeta delle scimmie, Big Fish - La storia di una vita incredibile, La fabbrica di cioccolato e Sweeney Todd - Il diabolico barbiere di Fleet Street, oltre a partecipare come doppiatrice a La sposa cadavere. Per Burton, Helena Bonham Carter recita anche in Alice in Wonderland nel ruolo della Regina Rossa e Dark Shadows.

Un altro ruolo iconico glielo consegna J.K. Rowling con la saga di Harry Potter, nella quale caratterizza magnificamente la malvagia e folle Bellatrix Lestrange. Entra di diritto tra le più grandi attrici britanniche di sempre e riceve una nomination agli Oscar per Il discorso del re, al fianco di Colin Firth.

Nel 2019 Helena Bonham Carter è entrata nel cast della serie The Crown, interpretando la principessa Margaret.