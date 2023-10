Helen Mirren scoppiò a piangere durante la consegna dell'Oscar a Brendan Fraser!

Helen Mirren è uno dei piú grandi volti del cinema contemporaneo. Oltre a ciò, l'attrice si è sempre confermata come una persona molto empatica e, soprattutto, legata ad alcuni colleghi. Brendan Fraser è sicuramente uno di questi. Infatti, pare che si sia emozionata quando conquistò l'Oscar.

Mentre Brandan Fraser sta arrivando al cinema in Killers of the Flower Moon , Helen Mirren ha ricordato uno dei ricordi più commuoventi che la lega all'attore . Infatti, pare che la Mirren, nel corso degli anni abbia comunque seguito la sua carriera rimanendo profondamente affascinata dal suo talento e andando oltre al divo action di Hollywood degli anni '90.

La Mirren ha assistito alla premiazione del collega con cui aveva lavorato anni prima da un ristorante durante una cena. Nonostante fosse convinta della vittoria di Fraser e di come secondo lei "non ci fosse nessuno che meritasse il premio quanto lui", l'attrice è scoppiata ugualmente in lacrime quando è stata annunciata la consegna dell'ambitissima statuetta a Brendan Fraser . Raccontando l'evento durante una intervista ha ammesso che "Ho pianto quando Brendan Fraser ha ricevuto il premio" ha svelato. " È una persona adorabile".

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo la performance di Fraser, vi consigliamo la nostra recensione di The Whale . Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!