Helen Mirren si scaglia contro Netflix: 'L'adoro, ma dovrebbe andare a farsi f***ere!'

Ospite al CinemaCon questo fine settimana, la grande Helen Mirren è intervenuta a modo sul sul dibattito cinema e Netflix, lanciando una bella bordata contro il servizio streaming di Reed Hastings e schierandosi a favore dell'esperienza da sala, in maniera in realtà decisamente curiosa.

Ospite all'evento di Las Vegas per presentare il suo nuovo film con la Warner Bros, The Good Liar, l'attrice ha infatti risposto a una domanda proprio relativa al contrasto Netflix e sala, spiegando: "Adoro Netflix, ma 'fan***o Netflix. Non c'è niente di paragonabile allo stare seduti in un cinema, in sala". Veloce e diretta, ma pungente e palesemente schierata dalla parte del cinema, senza magari comprendere troppo che le due esperienze possono esistere insieme, anche aiutandosi a vicenda.



Non è la prima volta che al CinemaCon qualcuno si scaglia contro il servizio streaming, però, perché già nel 2017, chiamato a commentare sulla questione, il presidente della Sony Pictures, Tom Rothman, se ne è uscito davanti alla stampa con un'affermazione senza peli sulla lingua, esclamando "Netflix 'sto c***o!" - sì, ha detto davvero così, usando però l'espressione americana "my ass!".





Voi cosa ne pensate? È un dibattito attivo e positivo o soltanto inutile e deleterio per l'intero settore? Fateci sapere la vostra nei commenti.