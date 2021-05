Helen Mirren ringrazia Checco Zalone:"Grazie al mio amico per il video La Vacinada!"

Helen Mirren ha partecipato all'ultimo video di Checco Zalone, La Vacinada, ambientato in Puglia, dove l'attrice possiede una casa. Il video è diventato ben presto virale e il premio Oscar ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in merito alla collaborazione con la star pugliese, ribadendo la stima e l'affetto che la legano al comico.

"Sono stata entusiasta che il mio amico e ammirato collega, Checco Zalone, mi abbia chiesto di comparire insieme a lui in un video per promuovere l'assunzione del vaccino. Lavorare con un uomo di tale eleganza e genialità è davvero un onore e sono molto felice che ci sia stata una risposta così forte al nostro lavoro insieme" si legge nel comunicato.

Il video e le canzoni sono intrise di ironia e intelligenza, al fine di sensibilizzare verso la campagna di vaccinazione.



Lo scorso ottobre Helen Mirren dichiarò di adorare Checco Zalone, ammettendo di essere interessata a lavorare ad un progetto insieme a lui.

E il progetto si è concretizzato dopo pochi mesi. Helen Mirren è la grande star del video La Vacinada, realizzato da Zalone per promuovere l'assunzione del vaccino, come ha spiegato anche la star di The Queen nel comunicato diffuso.

L'attrice frequenta spesso l'Italia e la scorsa estate ha partecipato ai Premi Flaiano a Pescara; Helen Mirren fece amicizia con Aldo Baglio e altri attori italiani nel corso della serata.