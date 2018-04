Helen Mirren paladina della giustizia: Gli Stuntmen dovrebbero essere candidati agli Oscar

Dama Helen Mirren ritiene senza dubbio alcuno che gli Academy Awards dovrebbero essere assegnati anche alle controfigure che si occupano di pericolose scene action! Secondo l'attrice questi "artigiani del mestiere cinema" sono meritevoli come qualsiasi altra categoria riconosciuta nell'ambito dell'intrattenimento.

Per decenni, gli uomini e le donne che si celano dietro le acrobazie incredibili di film grandi e meno grandi, hanno lottato per far parte di quello che è considerato l'apice delle cerimonie di premiazione, gli Oscar, appunto. Non fosse altro che, per la pericolosità del loro lavoro - correlato anche da performance, a volte - gli stuntmen e le stuntwomen rischiano la vita.

Eppure, nonostante varie "marce di protesta e manifestazioni per l'inclusione di questa categoria" - tenutisi diverse volte fuori dagli uffici dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences nel 2016 - sono stati fatti davvero pochi passi avanti. La Screen Actors Guild ha aggiunto un premio per l'"Outstanding Performance by a Stunt Ensemble" (miglior performance di gruppo per gli Stuntmen, ndr.) nel 2007, altre cerimonie non sono riuscite a fare lo stesso, tra queste i premi Oscar.

Pertanto Helen Mirren ha deciso di dire la sua e di spezzare una lancia in favore di questa categoria di lavoratori dichiarando a Female First: "Dovrebbe davvero esserci un Oscar per il lavoro compiuto dagli/dalle stunt. Questi ragazzi e ragazze sono incredibili, e inoltre sono molto attenti e professionali. E sono artisti. Fanno cose stupefacenti."

Negli ultimi anni la Mirren ha avuto l'opportunità di assistere al geniale lavoro degli stunt quando ha preso parte a franchise action come Fast & Furious e RED.

Jack Gill, coordinatore degli stunt di Fast and Furious 8, cerca e chiede di creare una categoria speciale per le acrobazie da inserire agli Oscar fin dal 1991. Gill ha anche lavorato al film Sony Venom, che uscirà a ottobre di quest'anno. Tuttavia, la sua "petizione" non ha ancora avuto successo.

Il membro dell'Academy e veterano stuntman, Conrad Palmisano, ha dichiarato al riguardo che, semplicemente, non ci sono abbastanza artisti acrobati nell'Academy per poter formare una categoria. Senza questo, una eventuale categoria di nomination non può essere realizzata. Ben Bray, un altro stuntman, la fa molto più semplice: per lui il fatto è che, forse, c'è sempre il desiderio di mantenere l'illusione che siano gli attori a realizzare queste incredibili acrobazie. Chissà...

Voi cosa pensate? Gli stuntmen e women dovrebbero avere anche loro una categoria agli Oscar dedicata? Ditecelo nei commenti!