Helen Mirren e Liam Neeson raccontano della loro storia, 33 anni dopo essersi lasciati!

Che, dire, sono splendidi anche oggi, insieme su quel divanetto!, a 33 anni dalla loro separazione, raccontano della storia d'amore che li ha visti legati per 5 anni

Helen Mirren ha rivisto il suo vecchio amore, Liam Neeson, ad oltre 30 anni dalla loro storia d'amore. Entrambi hanno infatti partecipato come ospiti al The Graham Norton Show, dove è stato chiesto loro qualcosa proprio riguardo la relazione che li ha legati da ragazzi.

Neeson ha detto che "camminava a 10 metri da terra", tanto era innamorato dell'attrice britannica.

Riguardo al loro passato, la Mirren ha detto: "Noi non ci vedevamo, vivevamo proprio insieme, e lo abbiamo fatto per quattro anni, siamo stati una cosa molto seria, per un po'. Sono stata fortunata."

I due ex piccioncini sono stati insieme dal 1980 al 1985, dopo essersi incontrati sul set del film che uscì nel 1981, Excalibur, il cui cast comprendeva anche Nigel Terry e Patrick Stewart. Liam Neeson ha ammesso di essersi preso una cotta maestosa per Helen Mirren: "Prima che ci incontrassimo e lavorassimo insieme avevo letto da qualche parte che, se a lei piaceva un ragazzo, si metteva a imitarne la camminata dietro di lui; un giorno mi sono girato e lo stava facendo con me!"

Ricordando il loro primo incontro, Neeson ha poi aggiunto: "Mi ricordo che ero sul set, in piedi, insieme a Ciarán Hinds, ed Helen stava venendo verso di noi vestita come Morgana Le Fey e entrambi abbiamo detto: "Oh!" con ammirazione. Credo che anche Ciarán fosse rimasto colpito, ma io lo ero di più!"

Sorpresa dalla rivelazione, Helen Mirren ha esclamato: "Non l'ho mai saputo. Non me l'hai mai detto prima, è fantastico!"

Dopo essersi lasciati, la (oggi) settantaduenne Mirren ha sposato il regista Taylor Hackford, mentre Liam Neeson (65), ha sposato l'attrice Natasha Richardson, tragicamente morta sulle piste da sci nel 2009.