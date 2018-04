Helen Mirren: date un premio Oscar anche agli stunt-man!

Helen Mirren ritiene che l'Oscar per gli stunt-man dovrebbero esserci da parecchio tempo. L'attrice, vincitrice di un Academy Award, li considera come 'artigiani' altrettanto meritevoli e come qualsiasi altra categoria riconosciuta nella cerimonia di premiazione. Da decenni esistono uomini e donne che, dietro le acrobazie, sfidano la morte.

Una categoria che lotta per essere riconosciuta anche durante la Notte degli Oscar. Sinora però sono stati fatti pochi passi avanti. Mentre lo Screen Actors Guild ha aggiunto un premio per l'Outstanding Performance by Stunt Ensemble nel 2007, altri riconoscimenti prestigiosi del settore non hanno ancora provveduto in tal senso e ora l'esclusione è diventata molto evidente.

Helen Mirren ha recentemente dichiarato a Female First:"Dovrebbe davvero esserci un Oscar per il lavoro sugli stunt. Questi ragazzi sono incredibili e sono così attenti e professionali. E sono artisti. Fanno cose incredibili".

Negli ultimi anni Helen Mirren ha potuto vedere da vicino il lavoro degli stunt-man, grazie alla sua partecipazione a film come Red o franchise come Fast & Furious.

Jack Gill, coordinatore degli stunt di Fast & Furious 8, tenta invano di ottenere una categoria riservata agli stunt-man agli Oscar, al momento senza successo. Gill ha lavorato recentemente anche Venom e a Jumanji: Welcome to the jungle.

La sua petizione ormai è di vecchia data e non ha avulto alcun successo, così come la protesta della comunità in generale. Conrad Palmisano, membro dell'Academy e stunt-man veterano, ha dichiarato semplicemente ha dichiarato semplicemente che non ci sono così tanti stunt-man da giustificare un'apertura di una categoria a loro dedicata.

C'è chi dice che il 'no' alla categoria per gli Oscar agli stunt-man risalga al desiderio di far credere che sia davvero l'attore a realizzare queste incredibili acrobazie.

La CGI in quest'epoca storica è in grado di realizzare imprese incredibili. Molti spettatori tuttavia considerano questa esperienza come un videogioco. Qualunque sia la ragione, probabilmente siamo tutti d'accordo sul fatto che il lavoro degli stunt è parte integrante del successo di un film, e merita di essere riconosciuto come tale. I Taurus World Stunt Awards celebrano i successi degli stunt-man da molti anni e i SAG hanno seguito la scia negli ultimi tempi. Forse che sia arrivato il momento anche per gli Oscar?