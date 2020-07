Helen Mirren e Aldo Baglio: statuette, vino e risate ai Premi Flaiano

Pescara, Abruzzo. Il COVID-19 non ferma i Premi Flaiano 2020, che tra gli ospiti d'onore ha avuto anche il Premio Oscar Helen Mirren. E quando metti Helen e Aldo, giovanni e Giacomo nella stessa stanza...

"Quando ricevi un premio alla carriera e hai voglia di festeggiare, in compagnia di attori di stirpe come Pierfrancesco Favino Edoardo Leo official Lunetta Savino Vinicio Marchioni and the wonderful/gorgeous/amazing/faboulous queen Helen Mirren! PS Questa volta non è uno scherzo per Giovanni" scrive su facebook il trio di attori comici, allegando anche foto dell'evento in compagnia degli altri premiati.

E a quanto pare, tra risate e divertimento, un po' di vino dev'essere scappato a qualcuno, perché in un altro video postato sulla pagina di Aldo, Giovanni e Giacomo vediamo una Helen Mirren intenta a smacchiare la giacca di Aldo!

"Ecco com’è andata a finire... Helen Mirren seiv mai laif!!" commenta l'attore nella caption del video che trovate anche in calce alla notizia.

Insomma, Queen Helen non si smentisce mai, perfetta in ogni occasione! Anche quando ci sono crisi minori rispetto a quelle di stato...

E a proposito di performance reali, se volete fare un piccolo tuffo nel passato, ecco quando Helen Mirren vestì i panni di Catherine The Great, o quando si preparò ad affrontare il ruolo della Regina Elizabetta in The Queen.