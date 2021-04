Helen McCrory, gli Spirit Awards in suo onore: Carey Mulligan le dedica la vittoria

Carey Mulligan ha vinto l'Independent Spirit Award quale miglior protagonista femminile per la sua performance in Una donna promettente. Il discorso di ringraziamento durante lo show virtuale si è concluso con una nota commovente ed emozionante, una dedica alla collega recentemente scomparsa, Helen McCrory.

"Era un vero spirito indipendente e un'attrice che ho ammirato e che continuerò a guardare per il resto della mia carriera, Helen McCrory, quindi grazie a lei per tutto quello che ci ha dato" ha dichiarato Mulligan.

Sia McCrory che Mulligan hanno calcato i palcoscenici dei teatri di Londra, ed entrambi hanno trovato la fama anche sullo schermo.



Helen McCrory ha recitato in Peaky Blinders, His Dark Materials, le saghe di Harry Potter e James Bond, ed è deceduta lo scorso 16 aprile all'età di 52 anni a causa di un cancro.

Una donna promettente ha trionfato anche nella categoria per la miglior sceneggiatura, assegnata a Emerald Fennell. Di recente Carey Mulligan ha vinto anche ai Columbus Award.

Agli Spirit Award ha trionfato Nomadland, con quattro premi assegnati al film di Chloé Zhao. Tra gli attori Chadwick Boseman è stato sconfitto da Riz Ahmed per Sound of Metal, e sorpresa anche tra i non protagonisti, dove Paul Raci la spunta su Daniel Kaluuya.

Tra le attrici, oltre Carey Mulligan, trionfa anche Yuh-Jung Youn per Minari.



Ecco tutti i vincitori:

Miglior film: Nomadland

Miglior opera prima: Sound of Metal di Darius Marder

Miglior regia: Chloé Zhao

Miglior sceneggiatura: Emerald Fennell, Una donna promettente

Miglior sceneggiatura esordiente: Andy Siara, Palm Springs

Miglior attore protagonista: Riz Ahmed, Sound of Metal

Miglior attrice protagonista: Carey Mulligan, Una donna promettente

Miglior attore non protagonista: Paul Raci, Sound of Metal

Miglior attrice non protagonista: Yuh-Jung Youn, Minari

Miglior fotografia: Nomadland

Miglior montaggio: Nomadland

Miglior film internazionale: Quo vadis, Aida?

Miglior documentario: Crip Camp

Robert Altman Award: Una notte a Miami di Regina King



Domenica si svolgerà la Notte degli Oscar, la prima in epoca pandemia.