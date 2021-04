Helen McCrory, il commovente tributo di Damian Lewis alla compianta moglie

All'indomani della triste e prematura scomparsa dell'attrice Helen McCrory, conosciuta al grande pubblico per la sua partecipazioni a franchise di successo come Harry Potter o Peaky Blinders, il marito Damian Lewis (Billions, C'era una volta a Hollywood) ha condiviso un potente e commovente tributo alla compianta moglie.

Lo ha fatto in una colonna del Sunday Times riflettendo sulla sua vita al fianco di quella che amava chiamare la Dama Helen, che ha descritto come "un'attrice ma soprattutto una persona brillante che non aveva nessuna paura, nessun rimpianto, nessuna commiserazione" per la sua morte prematura che sapeva stava arrivando.



E continua: "Non ho mai conosciuto nessun in grado di godersi così appieno la vita. La sua capacità di essere nel presente e godersi il momento è stata per me fonte d'ispirazione. Non le piaceva stare troppo a rimuginare su se stessa. Non aveva davvero interessa per l'auto-riflessione perché credeva nel guardare oltre se stessa, al di fuori e non dentro. Ecco perché era in grado di brillare così intensamente e di illuminare gli altri".



Lewis ricorda "una donna che sapeva essere profondamente divertente ma anche terribilmente arrabbiata, imperiosa e sprezzante. In modo assolutamente glorioso". Alla fine, comunque, il marito dice che la moglie era felice: "Sempre. Alcune persone credono che la felicità sia un diritto, altre trovano difficile raggiungerla. È un'emozione sfuggente. Helen credeva invece che ognuno di noi scegliesse di essere felice".



Nella morte, Lewis ha sottolineato che la moglie ha "mostrato una feroce generosità" dicendogli "di trovarsi altre compagne dopo la sua scomparsa, tante, il più possibile", aggiungendo però con un pizzico di umorismo "di aspettare almeno la fine del suo funerale prima di baciare qualcun'altra". E le ultime parole ai figli sono state: "Non siate tristi perché anche se mi sto spegnendo ho sempre vissuto la vita che desideravo".



Alla fine Lewis conclude: "Mi manca già terribilmente. Negli ultimi mesi ha brillato più intensamente di quanto anche la stessa più brillante dell'universo sia mai riuscita a fare. Anche nella vita di tutti i giorni dovevano essere noi a raggiungerla e mai viceversa. Ma il suo più grande e squisito atto di coraggio e generosità è stato quello di 'normalizzare" la sua morte. Non ha mostrato paura, amarezza né commiserazione, armandoci invece del coraggio di andare avanti, insistendo sul fatto che nessuno fosse triste, perché lei era felice. Mi ha sbalordito. È stata una meteora nelle nostre vite".



Vi lasciamo al nostro speciale dedicato alla filmografia di Helen McCrory.