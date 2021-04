Helen McCrory: 5 film per ricordare la star di Harry Potter e Peaky Blinders

Ieri il mondo dello spettacolo ha pianto la scomparsa di Helen McCrory, morta a 52 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. Se avete apprezzato le sue recenti performance nella serie Peaky Blinders, ecco cinque film in cui l'attrice britannica ha dato prova del suo grande talento.

Nel 2004 è apparsa in The Queen - La Regina, pellicola che è valsa a Helen Mirren il premio Oscar come migliore attrice protagonista. Incentrato sulla reazione della Regina Elisabetta II alla tragica morte di Lady Diana, nel film la McCrory veste i panni di Cherie Blair, allora moglie del Primo Ministro inglese Tony Blair.

In Becoming Jane - Il Ritratto di una donna contro (2007), l'attrice ha avuto modo di distinguersi nel piccolo ma interessante ruolo di Mrs. Radcliffe, mentre nel 2011 ha collaborato con Martin Scorsese per Hugho Cabret, in cui ha prestato il volto a Mama Jeanne.

Il ruolo del grande schermo per cui verrà di più ricordata è però certamente quello di Narcissa Malfoy in Harry Potter. La sua ultima comparsa nei panni del personaggio risale al 2011, anno di uscita del capitolo finale della saga, Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2, nel quale assistiamo a una sorta di redenzione della mamma di Draco. Inoltre, a proposito di grandi franchise, vi ricordiamo che la McCrory ha impersonato la politica britannica Clair Dowar nel film di 007 Skyfall.