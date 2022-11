Heidi è una guerriera e va a caccia di nazisti (del formaggio) nel trailer di Mad Heidi

Blaxploitation, Mexploitation, Sexploitation, Nunsploitation, Naziploitation: ora tocca alla Swissploitation film! Dopo l'horror Winnie the Pooh Blood and Honey, dalla Svizzera arriva un titolo altrettanto folle che reimmagina la favola di Heidi, intitolato Mad Heidi.

Con Casper Van Dien (Starship Troopers) e David Schofield (Il gladiatore, Pirati dei Caraibi), il film in lingua inglese con un budget totale di 3,5 milioni di dollari è ispirato al famoso romanzo scritto da Johanna Spyri tra il 1880 e il 1881 ma allo stesso tempo lo reinventa completamente ambientandolo in una Svizzera distopica caduta sotto il dominio fascista di un malvagio tiranno del formaggio: in questo contesto Heidi vive la vita pura e semplice nelle Alpi svizzere, con nonno Alpöhi che fa del suo meglio per proteggerla. Molto presto però la ragazza, a causa del suo forte desiderio di libertà, si mette nei guai con gli scagnozzi del dittatore: a quel punto, da giovane innocente, sarà costretta a trasformarsi in una forza combattente non solo per sopravvivere, ma anche per liberare il paese dai folli fascisti del formaggio.

All'interno dell'articolo potete godervi il trailer ufficiale e anche il primo poster: come potrete facilmente immaginare, siamo molto lontani dalle atmosfere dell'iconica serie animata di Heidi del 1974, diretta da Isao Takahata e disegnata da Hayao Miyazaki.

A proposito di rivisitazioni a dir poco strampalate: sapete che molto presto arriverà la versione horror di Peter Pan?