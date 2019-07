Heather Langenkamp di Nightmare vorrebbe unirsi al The Conjuring Universe

Heather Langenkamp, protagonista di un classico senza tempo del cinema horror come Nightmare - Dal profondo della notte, è affascinata dal lavoro che sta svolgendo James Wan con il The Conjuring Universe e prenderebbe in considerazione l'idea di partecipare ad uno dei prossimi film del franchise.

L'attrice ha debuttato nel 1984 come protagonista del leggendario film di Wes Craven che ha introdotto una delle figure più iconiche del genere slasher, Freddy Krueger, per poi riprendere il ruolo di Nancy Thompson in due dei sequel (in Nightmare - Nuovo Incubo ha anche vestito i panni di sé stessa vista la natura metacinematografica della pellicola).

"Mi piacciono molti dei film che sta facendo uscire la New Line, come Annabelle e tutto l'universo di The Conjuring, e credo che contengano degli ottimi personaggi, e usano molti attori di altri film del genere" ha rivelato l'attrice parlando con ComicBook.com. "Questi sono i film che più mi attirano. Non sono molto interessate agli slasher. Non amo tenere il conto dei cadaveri. Ovviamente, voglio dire, ci sono molte parti fantastica anche in quei film."

"Sarei interessata solo ad una parte veramente interessante, qualcosa che farebbe dire ai fan 'Questo è diverso'" ha poi spiegato l'attrice. "Oppur 'Fantastico, questo è qualcosa di nuovo'. Un ruolo interessante insomma. Questo è il mio obiettivo per il futuro, trovare ruoli del genere e fare felici i miei fan, perché si chiedono 'Dove sei? Perché non stai facendo niente, Heather?' e io penso 'Non loro, ci sto provando'".

La Langenkamp ha poi scherzato sul fatto di non essere più un ragazzina: "Più invecchio e più mi rendo conto che servono delle vecchiette nei film."

L'universo di The Conjuring in questo momento è rappresentato nelle sala da Annabelle 3 (leggi: recensione di Annabelle 3), terzo capitolo dello spin-off dedicato all'inquietante bambola apparsa nel primo film del franchise. Inoltre sono da poco iniziate le riprese di The Conjuring 3.