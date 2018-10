Heather Langenkamp aperta ad un nuovo film della saga di Nightmare

Il successo del revival di Halloween, sembra stia spingendo le star degli horror del passato a proporre nuove versioni dei celebri franchise dell'orrore che hanno cresciuto svariate generazioni.

Cosi come Robert Englund qualche giorno fa (che ha ripreso il personaggio in una puntata della serie comedy The Goldbergs), anche la protagonista dei primi film, Heather Langenkamp, si è definita interessata a partecipare ad un revival nei panni di Nancy Thompson. Nell'intervista, l'attrice ha spiegato che amerebbe partecipare ad un nuovo film della famosa saga dell'horror e che non è l'unica protagonista di questo genere di pellicole a volere una cosa simile.

La Langenkamp ha interpretato Nancy nel primo storico film della saga diretta da Wes Craven, Nightmare - Dal profondo della notte. Dopo un secondo episodio che cercava di raccontare una nuova storia all'interno della 'stessa continuity', Craven ha ignorato gli eventi della seconda parte ed ha scritto Nightmare 3: I Guerrieri del sogno, dove tornava, per l'appunto, la Nancy Thompson interpretata da Heather Langenkamp. Chiaramente un revival di Nightmare è possibile, un po' meno il ritorno di Nancy senza essere costretti ad ignorare gli eventi del terzo film (dove Nancy veniva uccisa sul finale). Ma mai dire mai!

La Langenkamp ha anche partecipato ad Nightmare - Nuovo Incubo dove, però, interpretava sé stessa e Freddy arrivava nella realtà.