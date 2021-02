Heather Graham ricorda Heath Ledger: 'Era davvero speciale'

Il 22 gennaio scorso è stato l'anniversario della scomparsa improvvisa di Heath Ledger, avvenuta per un'overdose di farmaci proprio mentre stava girando quello che rimarrà il suo ultimo film, ovvero Parnassus di Terry Gilliam. Heather Graham, che fu fidanzata con l'attore nei primi anni Duemila, lo ha ricordato su Instagram.

L'attrice ha infatti postato tre foto che la ritraggono insieme all'attore nel periodo in cui erano una coppia ricordando che tipo di persona speciale fosse. L'ultima foto in realtà è un selfie fatto da Ledger con la sua inseparabile macchina fotografica prima ancora che fare selfie divenisse uso comune con i moderni smartphone. L'attrice ha quindi scritto sul suo profilo ufficiale Instagram: "Sfogliando tra le mie foto ho trovato queste. Mi sono ricordata semplicemente di quell'epoca. Heath Ledger era davvero una persona speciale".

Nato a Perth il 4 aprile 1979, Heath Ledger è stato acclamato da critica e fan per le sue interpretazioni in film come 10 cose che odio di te, Il patriota, Il destino di un cavaliere, Lords of Dogtown, Paradiso + Inferno e ovviamente per il ruolo di Joker nel cinecomic con Christian Bale Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, che gli valse il Premio Oscar postumo come miglior attore non protagonista.

Con la sua vittoria agli Oscar per Joker di Todd Phillips, Joaquin Phoenix ha portato Heath Ledger verso un record molto particolare: i due attori sono infatti gli unici, insieme a Robert De Niro e Marlon Brando, ad aver vinto un Oscar per l'interpretazione dello stesso personaggio, traguardo che De Niro e Brando ottennero per la saga de Il Padrino.

In occasione dell'anniversario della scomparsa abbiamo ricordato i film di Ledger più amati dal pubblico.