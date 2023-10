Heather Graham non smetterà mai di ringraziare un film: 'È quello di cui sono più fiera'

Ogni attore/attrice di Hollywood è particolarmente fiero di un prodotto a cui ha partecipato, per un motivo o per un altro. Molto spesso questo avviene perchè la pellicola in questione ha avuto un valore inestimabile per la propria carriera. Questo, ovviamente, è successo anche ad Heather Graham.

Mentre lo sciopero degli attori è ancora in pieno svolgimento, non si può far altro che riflette su in che modo alcuni ruoli risultano essere cruciali per la carriera dei giovani attori. Possono essere chiamati quasi trampolini di lancio per qualcosa di magico che verrà in futuro. Per Heather Graham, questa pellicola è stata Bowfinger, film del 1999 con Steve Martin e Eddie Murphy. Il film segnò una vera e propria svolta nella carriera della giovane attrice.

Nonostante i tanti anni passati, per la Graham Bowfinger rimane il film di cui è più orgoglio e in cui è stata più contenta di partecipare. "Questo è uno dei film di cui sono più fiera", ha detto Graham. "Sono così orgogliosa e grata di essere in quel film" ha concluso. Insomma, lavorare con attori di quel calibro ha sicuramente dato molto all'attrice che ha potuto sicuramente "rubare il mestiere" e apprendere sempre da colleghi molto più esperti e famosi di lei.

Nel film è presente anche Eddie Murphy che pare volesse lavorare a qualche progetto con Quentin Tarantino. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!