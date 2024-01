Heather Graham compie 54 anni: 'Mi dissero di scrivere solo film su uomini'

Negli ultimi anni abbiamo finalmente assistito ad un'apertura decisa del cinema all'universo femminile: il modo di raccontare personaggi e storie è cambiato, come dimostra anche la massiccia presenza di film come Barbie e soprattutto Povere Creature ai prossimi Oscar. Heather Graham, però, si scontrò con una mentalità decisamente più arretrata.

L'attrice che oggi compie 54 anni e che non ha mai smesso di provare gratitudine verso il Bowfinger con Steve Martin ed Eddie Murphy ha infatti raccontato di aver incontrato più di una persona convinta che dedicarsi a film incentrati su personaggi femminili non le avrebbe permesso di sfondare nel mondo della settima arte.

"Voglio dire, la gente mi diceva: 'A nessuno interessano le storie di donne. Se vuoi che un film vada in porto, scrivilo su un uomo'. E alcune delle persone che mi dicevano ciò erano donne! Non si tratta solo degli uomini, è tutto il sistema! È semplicemente mentalità comune che un film venga realizzato più facilmente se come protagonista c'è un uomo. Provai tanta di quella frustrazione che alla fine dissi: 'Bene, allora scriverò un film e lo dirigerò io'" sono state le sue parole. Una testardaggine che, come ben sappiamo, non ha certo impedito alla star di Una Notte da Leoni e La Vera Storia di Jack lo Squartatore di lasciare la sua impronta sul grande schermo.