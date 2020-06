Heath Ledger, la star di Hunters ricorda: 'Sul set de Il Patriota ci parlava di musica'

Logan Lerman, che ha trovato la definitiva consacrazione come attore al fianco di Al Pacino nella serie Amazon Hunters, aveva soltanto 7 anni quando prese parte a Il Patriota, il film di Roland Emmerich con Mel Gibson e un Heath Ledger alle prime armi.

Nonostante siano passati 20 anni dalle riprese del film, però, il ricordo dell'esperienza sul set con la star de I Segreti di Brokeback Mountain e Il Cavaliere Oscuro sembra essere ancora piuttosto vivo nella memoria del protagonista di Hunters, che in un'intervista ha voluto ricordare quanto Ledger amasse parlare di musica con le sue giovanissime co-star.

"Ricordo che passava un sacco di tempo con noi cercando di instillare qualunque cosa potesse nelle nostre giovani menti. Era davvero molto dolce" ha spiegato Lerman, che condivise quell'esperienza con l'altra giovane star de Il Patriota, Skye McCole Bartusiak, anche lei come Ledger deceduta tragicamente anni dopo l'uscita del film con Mel Gibson (era il 2014 e la causa fu un'overdose accidentale di farmaci).

L'ormai quasi trentenne Logan Lerman avrà dunque sempre un motivo in più per ricordare Heath Ledger, oltre ovviamente alle grandi interpretazioni lasciateci in eredità dall'attore: di recente anche il montatore de Il Cavaliere Oscuro ha voluto ricordare la bravura di Ledger; Michael Caine, invece, ricordò qualche tempo fa il suo primo incontro con il Joker della trilogia di Nolan.