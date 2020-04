Heath Ledger si rifiutò di presentare agli Oscar per evitare battute su Brokeback Mountain

Nel 2006 Heath Ledger e Jake Gyllenhaal sono stati nominati agli Oscar per Brokeback Mountain, il film che è valso la prima statuetta di Ang Lee come miglior regista. Quando i due sono stati chiamati a presentare durante l'edizione successiva degli Academy Award, tuttavia, Ledger non ha accettato l'invito per un motivo ben preciso.

Stando a quanto rivelato da Gyllenhall durante una recente intervista con NME, infatti, il compianto interprete di Joker ne Il Cavaliere Oscuro si è rifiutato di scherzare sulla storia d'amore omosessuale che viene raccontata nella pellicola.

"Ricordo che ci chiesero di presentare agli Academy Award e di scherzare sul film" ha spiegato Gyllenhall. "E Heath rifiutò. Al tempo io pensai solamente 'Oh, okay... fa nulla'. Per me si tratta sempre di puro divertimento. Heath invece ha detto 'Per me è non uno scherzo, non voglio fare battute al riguardo."

L'attore ha poi aggiunto: "Questo è ciò che amavo di Heath. Lui non avrebbe mai scherzato sulla questione. Se qualcuno voleva fare una battuta sulla storia o altro, lui rispondeva 'No, si tratta di amore. Lascia perdere.'"

Piccola curiosità sul film di Lee: Gus Van Sant, che al tempo venne contattato per dirigere la pellicola, ha rivelato che i protagonisti di Brokeback Mountain dovevano essere Leonardo Di Caprio e Brad Pitt. Ricordiamo inoltre che, nelle scorse settimane, il montatore Lee Smith ha lodato l'incredibile performance di Heath Ledger ne Il Cavaliere Oscuro.