Heath Ledger e quei ruoli da belloccio: ecco come fu salvato da Mel Gibson e Il Patriota

Siamo piuttosto certi che, in un mondo in cui Heath Ledger non sia scomparso tragicamente quel maledetto gennaio di dodici anni fa, le produzioni farebbero a gara ad offrirgli ruoli di uno spessore consono all'enorme talento dimostrato in film come Il Cavaliere Oscuro o I Segreti di Brokeback Mountain.

Agli albori della sua carriera, però, le cose non andavano esattamente in questo modo: Ledger era un attore giovane e promettente, da molti visto però come l'ennesima star da sfruttare soltanto per il suo aspetto e non per le effettive capacità.

Dopo 10 Cose che Odio di Te e Two Hands, dunque, Heath non vedeva arrivare altro che offerte per ruoli da rubacuori bellocci che ben poco entusiasmavano l'attore: la decisione, dunque, fu quella di ritirarsi in Australia per un po' di tempo e valutare addirittura l'addio al mondo del cinema.

Ci pensarono Mel Gibson e Roland Emmerich a rimettere le cose al loro posto: dopo un anno di isolamento nella sua terra natia, infatti, Ledger fu selezionato per interpretare il figlio del protagonista de Il Patriota Benjamin Martin, Gabriel. Un ruolo che, come tutti sappiamo, permise a un Heath Ledger appena ventunenne di farsi notare e spiccare definitivamente il volo verso i successi degli anni successivi.

A proposito di ruoli importanti: recentemente Jake Gyllenhaal ha svelato il motivo per cui Heath Ledger non presenziò agli Oscar per I Segreti di Brokeback Mountain.