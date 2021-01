Heath Ledger moriva il 22 gennaio 2008: i film per ricordarlo, anche in streaming

Il 22 gennaio 2008, sette mesi prima dell'uscita estiva de Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan, il mondo apprendeva dell'improvvisa morte di Heath Ledger, scomparso a soli 28 anni.

Nato a Perth il 4 aprile 1979, Heath Ledger è stato acclamato da critica e fan per le sue interpretazioni in film come 10 cose che odio di te, Il patriota, Il destino di un cavaliere, Lords of Dogtown, Paradiso + Inferno e ovviamente per il ruolo di Joker nel cinecomic con Christian Bale, che gli valse il premio Oscar come miglior attore non protagonista.

Noto per la maniacale preparazione e per la documentazione sui personaggi che si accingeva a interpretare, fu anche candidato al premio Oscar nel 2006 per I Segreti di Brokeback Mountain di Ang Lee, che vinse anche il Leone d'Oro a Venezia. A pochi giorni dalla scomparsa Daniel Day-Lewis gli dedicò il premio ai SAG Award per Il Petroliere di Paul Thomas Anderson. Con la sua vittoria agli Oscar per Joker di Todd Phillips, Joaquin Phoenix ha portato Heath Ledger verso un record molto particolare: i due attori sono infatti gli unici, insieme a Robert De Niro e Marlon Brando, ad aver vinto un Oscar per l'interpretazione dello stesso personaggio, traguardo che De Niro e Brando ottennero per la saga de Il Padrino.

Su Netflix purtroppo non ci sono al momento film con protagonista Heath Ledger, ma su Amazon Prime Video c'è l'imbarazzo della scelta: in catalogo troviamo infatti Parnassus, Il patriota e Heath Ledger: A tribute, mentre disponibili per il noleggio o l'acquisto digitale ci sono anche Il destino di un cavaliere e Il cavaliere oscuro.