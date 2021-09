Heath Ledger, Matt Damon e la moglie hanno lo stesso tatuaggio disegnato dall'attore

Il legame di Matt Damon con il compianto Heath Ledger è questione di pelle. La star di La ragazza di Stillwater ne ha parlato in un'intervista con GQ, svelando un dettaglio che riguarda un tatuaggio che condivide con sua moglie, Luciana Barroso. E il tatuaggio è direttamente collegabile al collega e amico Heath Ledger.

Sia Matt Damon che sua moglie condividono sulla propria pelle un tatuaggio che venne disegnato da Ledger prima della sua prematura scomparsa nel 2008. Quest'anno si sono ricordati i tredici anni dalla scomparsa di Heath Ledger.

Damon sul suo corpo ha deciso di scrivere il nome della moglie 'Lucy' e quello delle sue quattro figlie. E ha spiegato come sia arrivato ad avere un tatuaggio uguale a quello di Ledger, insieme alla moglie.



"C'è un nostro amico che ha fatto tutti i tatuaggi di Heath Ledger. E gli ho detto che se mai mi fossi fatto un tatuaggio, sarebbe stato il primo che avrei chiamato" ha raccontato l'attore.

E quando la moglie Luciana ha deciso di farsi un tatuaggio con il marito, l'attore ha chiamato subito Scott Campbell. Damon voleva soltanto avere sulla pelle qualcosa che aveva Heath e quando Campbell gli ha mostrato alcuni disegni Damon ha subito scelto:"Ho detto 'Scott, cos'è quello? Mi ha risposto 'Non lo so, penso sia solo uno scarabocchio di Heath'. Ho risposto 'Voglio questo, è quello che voglio'".



Anche Luciana Barroso ha scelto quel disegno e se l'è fatto tatuare sul piede:"Ce l'abbiamo entrambi, è come una piccola benedizione creativa, è come un angelo che guarda tutti questi nomi scritti sul mio braccio" conclude Damon.

Matt Damon è protagonista del nuovo thriller La ragazza di Stillwater, diretto da Tom McCarthy.