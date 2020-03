Heath Ledger: Lee Smith loda l'incredibile performance in Il cavaliere oscuro

Lee Smith, il montatore de Il cavaliere oscuro, ha rilasciato un'intervista nella quale, tra gli altri argomenti, ha ricordato l'incredibile performance di Heath Ledger - con il quale aveva già lavorato in Two Hands - nel ruolo del Joker e il suo magnetismo che conquistarono tutto il set. Ledger vinse postumo l'Oscar al miglior attore supporter.

"Vidi Heath Ledger diverse volte durante le riprese del film Il cavaliere oscuro, sul set, ed è sempre stato immensamente divertente. Sin dal primo giorno di riprese ero totalmente ammirato da quanta strada avesse compiuto dal periodo in cui lavorava a progetti a basso budget in Australia all'essere lì con la schiena rivolta alla macchina da presa, mentre aveva quella maschera e dominava lo schermo. Io ero seduto in una piccola roulotte sul set insieme a Christopher Nolan, il direttore della fotografia e gli altri e sinceramente eravamo li a dire 'Questo ragazzo è fantastico'. La maniera in cui camminava, come parlava. Ha dato tutto sé stesso in quel ruolo".



Smith ha menzionato anche il momento in cui ha appreso della prematura scomparsa di Heath Ledger:"Avevamo terminato le riprese da dieci o dodici settimane ed è ovviamente incredibilmente triste quando qualcuno muore, ma lui era un attore così brillante e ha dato così tanto a quel ruolo. Il fatto che non sia più con noi è una grande perdita" ha concluso il montatore.

Ai SAG Awards, Joaquin Phoenix ha ringraziato Heath Ledger per l'ispirazione che gli ha dato nel ruolo di Joker, per l'omonimo film di Todd Phillips. Aaron Eckhart ha paragonato il lavoro di Phoenix a quello di Ledger nel film di Nolan; Eckhart interpreta Harvey Dent/Due Facce proprio ne Il cavaliere oscuro.