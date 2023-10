Heath Ledger e quell'errore sul set di Batman che divenne una mossa iconica di Joker

Heath Ledger si rifiutò di girare una scena in Il Cavaliere Oscuro, inoltre l’attore non riuscì ad eliminare un tic durante la sua performance, che diventò successivamente la mossa iconica del Joker da lui interpretato.

Christopher Nolan, regista della trilogia dedicata a Batman e del recente Oppenheimer, considerava il gesto di leccarsi le labbra di Heath Ledger un errore che rischiava di rovinare il trucco prostetico applicato all’attore, e inoltre non si associava bene al personaggio che doveva interpretare. Ledger non riuscì ad eliminare il tic perché doveva mantenere la sua voce libera e non convenzionale per tutto il tempo, il che richiedeva che le sue labbra rimanessero idratate.

“Come per molte altre cose che Heath faceva, all'inizio ho pensato che fosse un errore. Perché le protesi sulla sua bocca si staccavano un po'. Ma poi è diventato evidente che aveva davvero trovato qualcosa che funzionava” ha dichiarato Nolan in un’intervista con Far Out Magazine.

Alla fine, “l’errore” è rimasto, e il gesto è diventato una mossa iconica per il Joker interpretato da Heath Ledger, conferendogli un tocco inquietante e contribuendo parecchio a rendere la sua performance angosciante al punto giusto. Non solo, a livello di atteggiamento fisico, l’attore si ispirò anche a Sid Vicious dei Sex Pistols e alle mosse di Alex De Large, protagonista di Arancia Meccanica di Stanley Kubrick.

