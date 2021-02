Heath Ledger, dodici anni fa l'Oscar postumo per il Joker di Il cavaliere oscuro

Il 22 febbraio 2009 a Hollywood era in corso la Notte degli Oscar ma all'appello mancava uno dei candidati più acclamati. Quella sera Heath Ledger, scomparso prematuramente poco più di un anno prima, avrebbe dovuto essere in platea fra gli altri candidati all'Oscar quale miglior attore supporter, grazie alla sua performance in Il cavaliere oscuro.

L'indimenticabile interpretazione del celebre ed iconico villain di Batman (Christian Bale) nel secondo film della trilogia de Il cavaliere oscuro creata da Christopher Nolan è entrata nel cuore dei fan, e la tragica morte dell'attore il 22 gennaio 2008, a soli 28 anni, in un appartamento di SoHo a New York, ha contribuito a renderlo un'icona della storia del cinema.



Quando il film uscì nelle sale la performance di Ledger venne acclamata da critica e pubblico, aumentando il rimpianto per una giovane vita spezzata improvvisamente. Ledger venne candidato nella categoria dedicata ai migliori attori non protagonisti, insieme a Josh Brolin per Milk, Philip Seymour Hoffman per Il dubbio, Robert Downey Jr. per Tropic Thunder e Michael Shannon per Revolutionary Road.

L'Oscar venne assegnato alla star di Brokeback Mountain e Il patriota, tra la commozione generale del teatro e dei colleghi di Ledger presenti in sala.

A novembre Jake Gyllenhaal ha ricordato che la morte di Ledger lo distrusse; i due erano grandi amici.