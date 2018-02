Heath Ledger aveva intenzione di tornare nel ruolo del Joker

L'interpretazione delda parte dell'attore Heath Ledger neè ancora oggi una delle vette più alte mai raggiunte per una performance di un attore nei panni di un villain in un cinecomic.

Infondo Heath Ledger ha vinto un Oscar postumo per quell'interpretazione! E in una nuova intervista con la sorella, Kate Ledger, viene confermato che l'attore aveva intenzione di interpretare nuovamente il Joker in un sequel del Cavaliere Oscuro: "Ci ho parlato la notte prima che morisse, abbiamo scherzato e riso. Era cosi orgoglioso di quel che aveva fatto in Batman. E so che aveva piani per un altro Batman. Aveva amato lavorare con Christopher Nolan, Christian Bale e Gary Oldman. Ha passato uno dei momenti migliori della sua vita su quel set... quando è arrivato da noi per Natale non vedeva l'ora di parlarcene, di farci sentire la risata che aveva utilizzato e la voce. E' stato un bel momento".

Anche il regista Christopher Nolan ha ricordato con affetto Ledger: “Sono enormemente orgoglioso di essere stato coinvolto in qualunque modo con questo grande artista, con il suo lascito. Era un uomo straordinario, un attore fenomenale e per la sua famiglia e per lui essere riconosciuto in questi termini penso fosse molto significativo, così come lo è stato per il contributo apportato nella storia cinematografica della quale, pur avendo preso parte in diverse forme, ha lasciato questo segno indelebile. È motivo di orgoglio per me averne fatto parte”.