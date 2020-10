Heath Ledger, le 5 migliori scene della star de Il Cavaliere Oscuro

Quanto ci manca Heath Ledger? A 12 anni dalla sua scomparsa la star de Il Cavaliere Oscuro e Il Destino di un Cavaliere non smette di far parlare di sé soprattutto grazie alle meravigliose prove attoriali offerte nei pochi anni di successo prima della morte.

Addentriamoci nella carriera di Ledger, dunque, e scopriamo quali potrebbero esser state, a parer nostro, le scene più memorabili di cui l'attore è stato protagonista. Inutile dire che, naturalmente, nel fare questa cernita l'imbarazzo della scelta è di quelli difficili da ignorare.

Partiamo dall'ovvio, ovvero da quel "Why so serious?" che proiettò il Joker di Ledger nella leggenda durante Il Cavaliere Oscuro; a seguire ci sembra giusto nominare la scena della morte di Gabriel Martin ne Il Patriota, il film che di fatto risollevò la carriera di un giovanissimo Heath Ledger ormai sul punto di mollare tutto.

I Segreti di Brokeback Mountain ci ha regalato tante sequenze memorabili, ma la prima a venirci in mente è forse quella in cui il nostro rivede il suo vecchio amante Jack e si lancia tra le sue braccia, noncurante della presenza della moglie: come dimenticare quel "Jack fuc**ng Twist!" esplosivo di gioia e stupore?

A proposito di innamoramenti, in 10 Cose che Odio di Te la sola scena della banda della scuola assoldata da Ledger per conquistare la sua Kat vale il prezzo del biglietto; in ultimo vi consigliamo invece di riguardare ancora una volta (o recuperare, nel caso in cui ve lo foste persi) il forse troppo sottovalutato Il Destino di un Cavaliere, soffermandovi in particolar modo sulla fantastica scena della giostra finale.

Avete in mente altre scene che inserireste in questa classifica? Fatecelo sapere nei commenti! Recentemente, intanto, anche il regista di The Batman ha ricordato il Joker di Ledger.