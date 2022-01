Heat La Sfida, il romanzo sequel è ufficiale: Michael Mann svela trama e data d'uscita!

Il leggendario regista Michael Mann aveva confermato il romanzo sequel di Heat qualche tempo fa, e adesso è stato confermato che l'attesissimo libro arriverà sugli scaffali degli Stati Uniti e nel Regno Unito nel giro di pochi mesi.

In attesa di eventuali notizie su un'edizione italiana, possiamo confermarvi che la data di uscita prevista per il romanzo sequel di Heat è il 18 agosto 2022, con i preordini già disponibili: scritto con Meg Gardiner, Heat 2 sarà sia un prequel che un sequel della storia del film del 1996, interpretato da Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer e Ashley Judd. Si tratta del primo romanzo in assoluto di Michael Mann, cineasta che dagli anni '80 in avanti ha fatto la storia del cinema noir prima e del cinema digitale poi (per saperne di più, date un'occhiata a questo pezzo sui 5 film per capire il cinema di Michael Mann).

Secondo le informazioni ufficiali appena rilasciate, Heat 2 coprirà gli anni formativi del detective della omicidi Vincent Hanna (il vincitore dell'Oscar Al Pacino) ma anche, parallelamente, quelli dei criminali d'élite Neil McCauley (il vincitore dell'Oscar Robert De Niro ), Chris Shiherlis (Val Kilmer) e Nate (il vincitore dell'Oscar Jon Voight) e presenterà la stessa straordinaria ambizione e attenzione ai minimi dettagli che fecero del film originale uno dei più acclamati della storia del cinema.

Questa nuova storia condurrà fino agli eventi del film e si spingerà addirittura oltre, presentando nuovi personaggi su entrambi i lati della legge, raccontando nuove rapine e sequenze d'azione mozzafiato, spaziando dalle strade di Los Angeles al mondo dei sindacati criminali taiwanesi in Paraguay fino a una massiccia operazione di riciclaggio di denaro del cartello della droga appena oltre il confine con il Messico. Heat 2 farà luce sul pericoloso funzionamento delle organizzazioni criminali internazionali e degli agenti che danno loro la caccia, fornendone un ritratto accurato.

Quali sono le vostre aspettative? Siete fan del film originale? Ditecelo nei commenti!