Heat - La Sfida, perchè la scena più iconica del film fu girata solo una volta?

Heat - La Sfida è una pellicola entrata nella leggenda anche grazie alla celebre scena tra Hanna e McCauley, interpretati rispettivamente da Robert De Niro e Al Pacino. Era una delle prime volte in cui i due interpreti si confrontavano faccia a faccia in una scena di questa importanza.

La scena, nel giro di pochi anni, è diventata un vero e proprio cult grazie ai livelli di tensione che è capace di mantenere e di sostenere. Dopo che Michael Mann ha confermato la lavorazione di Heat 2, è trapelata una intervista fatta ad Al Pacino nei contenuti speciali del DVD dove l'attore ha spiegato la genesi della celebre scena che lo vedeva confrontarsi con Robert De Niro. Ad avere l'idea di interpretare la scena in quel determinato modo fu proprio l'attore di Toro Scatenato che puntò ad un approccio molto più realistico.

E' una abitudine al cinema di provare le scene prima che, effettivamente, vengano girate sul set. Nel caso del confronto tra Hanna e McCauley, De Niro propose che la scena non venisse sottoposta a delle prove pratiche per cercare di restituire anche nel film quel sentimento di non familiarità che caratterizzava i due personaggi. La proposta dell'attore fu accettata in maniera positiva da Michael Mann che decise di realizzare la ripresa in pochi take direttamente sul set.

