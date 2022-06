Heat di Michael Mann: la nuova steelbook 4K è la cosa più bella che vedrete oggi!

Sarà un'estate molto calda per i fan di Michael Mann: in concomitanza con la pubblicazione del romanzo sequel di Heat, infatti, il regista presenterà ad agosto anche la nuova versione 4K di Heat - La sfida, il capolavoro del thriller metropolitano con Al Pacino, Robert De Niro e Val Kilmer.

Finalmente, infatti, la Disney ha annunciato ufficialmente la tanto attesa versione 4K Ultra HD di Heat, che rinascerà in HDR10 high dynamic range e 5.1 DTS-HD Master Audio. Il pacchetto includerà un set di 3 dischi, che comprenderanno sia il film in 4K UHD sia in versione su Blu-ray, insieme a un disco bonus Blu-ray. Entrambi i dischi del film saranno impreziositi da un commento audio con il regista, mentre il bonus disc includerà una sessione di Q&A con Michael Mann, un'altra con Christopher Nolan storico fan del film, il documentario in 3 parti "making of", diverse scene eliminate e 2 featurette ("Pacino e De Niro: The Conversation" e "Return to the Scene of the Crime").

Per celebrare l'uscita, attualmente prevista solo negli Stati Uniti dal 9 agosto prossimo, ci sarà anche una proiezione speciale in programma al Tribeca Film Festival il 17 giugno, con le apparizioni di Robert De Niro, Al Pacino e Michael Mann. Heat 2, il romanzo sequel che segnerà l'esordio di Michael Mann nella prosa, arriverà nelle librerie lo stesso giorno dell'uscita dell'edizione 4K del film. Non c'è ancora una data per la versione tradotta in italiano, ma se masticate l'inglese il romanzo può essere comodamente prenotato nei più famosi rivenditori online.

Per altre letture, vi ricordiamo che Michael Mann è in Italia per le riprese di Ferrari, il suo nuovo attesissimo film.