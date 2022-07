Heat, Michael Mann conferma il sequel: 'Sarà un film epico e ambizioso come Il padrino 2'

Il romanzo Heat 2 di Michael Mann, esordio nelle librerei per l'acclamato autore cinematografico e contemporaneamente sia prequel che sequel di Heat del 1995, è in arrivo ad agosto ma molto presto potrebbe diventare un film.

Lo ha definitivamente confermato lo stesso Michael Mann, che in una recente intervista promozionale con Empire, pensata per celebrare sia l'uscita del romanzo che la nuova edizione 4K di Heat, ha dichiarato che il progetto è quello di adattare il suo romanzo in un film epico paragonabile a Il padrino: Parte 2, dato che la storia, come nel film di Coppola, si concentrerà sul passato di Neil McCauley (il personaggio interpretato da Robert De Niro nel film originale) e sul futuro di Vincent Hanna e Chris Shiherlis (Al Pacino e Val Kilmer) dopo gli eventi del primo capitolo.

"Questa storia è totalmente pianificata per diventare un film", ha dichiarato Mann, che ha aggiunto di essere consapevole del fatto che una versione cinematografica di Heat 2 sarebbe un'impresa infernale. Tuttavia l'autore, anche se è recentemente tornato nel mondo della televisione con la serie Tokyo Vice di HBO Max, non ha mai considerato Heat 2 come una proposta per il piccolo schermo. “Sarà un film modesto? Assolutamente no" ha detto Mann. "Ma non sarà neppure una serie molto costosa? No. Sarà un grande film".

Ricordiamo che Michael Mann è attualmente impegnato nella produzione del suo nuovo film Ferrari, girato in Italia in queste settimane e con protagonisti Adam Driver e Penelope Cruz. L'uscita è prevista per il 2023.