Heath Ledger: siamo orfani da 10 anni di uno degli attori più bravi che Hollywood ricordi

Ilmoriva Heath Ledger , l'attore australiano scomparso a causa un’overdose accidentale da farmaci. Ledger ha vinto il premio Oscar postumo per la sua interpretazione del joker ne

Heatcliff Ledger nacque il 4 aprile 1979 a Perth, in Australia, e il suo nome è lo stesso del protagonista di “Cime tempestose”, il romanzo preferito di sua madre. Il 22 gennaio 2008, a New York, venne rinvenuto, nell'appartamento di una delle gemelle Olsen, il suo corpo senza vita, proprio nel periodo in cui, lavorativamente parlando, era in piena ascesa a Hollywood.

La causa del decesso, come rivelato dall'autopsia, fu un cocktail di farmaci regolarmente prescritti ma presi in dosi letali. Heath Ledger aveva solo 28 anni e non solo era tra i talenti più puri che l'industria di Hollywood avesse mai visto, era anche - pur non avendo frequentato grandi scuole di recitazione - un perfezionista maniacale che, per entrare nei ruoli che otteneva, lavorava così duramente da riuscire (a detta di moltissimi colleghi), a "diventare davvero" i personaggi che interpretava.

In carriera, le pellicole nelle quali l'abbiamo visto e che tutt'ora mantengono vivo il suo ricordo sono: “10 cose che odio di te”, “Il Patriota” con Mel Gibson, "Monster's Ball", “Il destino di un cavaliere”, “Casanova”, “I fratelli Grimm e l’incantevole strega” e “I segreti di Brokeback Mountain”, per il quale vinse il Leone d’Oro e ottenne la prima candidatura all'Oscar.

Nel 2007, dopo aver partecipato alla produzione di “Io sono qui”, Heath Ledger iniziò le riprese de “Il Cavaliere Oscuro”, pellicola facente parte della saga di Batman nella quale interpretava il personaggio del Joker. Per prepararsi, l’attore si immerse completamente in un profondo lavoro di immedesimazione nei panni del personaggio, del quale studiò tutto: dalla postura, alla camminata, alla voce. Ledger fu in grado di portare sul grande schermo una versione del tutto personale di Joker, esaltandone le caratteristiche peggiori, facendolo apparire cioè estremamente feroce, terrificante e grottesco.

L'ultimo film al quale Heat Ledger ha lavorato è stato Parnassus che, tuttavia, non ha finito di girare proprio a causa della morte prematura. La pellicola venne comunque terminata grazie alle interpretazioni di Johnny Depp, Jude Law e Colin Farrell che devolsero i propri compensi alla ex compagna di Heat, Michelle Williams, con la quale l'attore ha avuto una bambina, Matilda.

“I am Heath Ledger”, documentario presentato nel 2017, racconta l'attore e il suo sconfinato desiderio di scoprire tutto quanto riguardasse l'arte, a 360 gradi.