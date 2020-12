Heat Ledger, Matt Damon e lo scambio di ruoli ne I fratelli Grimm e l'incantevole strega

Questa sera su Paramount Network torna in onda I fratelli Grimm e l'incantevole strega, pellicola del 2005 diretta da Terry Gilliam che vede Heath Ledger e Matt Damon nei panni di una versione inventata degli iconici autori di fiabe.

Damon interpreta Will "Wilhelm" Grimm mentre Ledger è Jacob "Jake" Grimm, ma non tutti sanno che i due attori sono stati ingaggiati esattamente nei ruoli opposti. Col passare del tempo entrambi si sono accorti che qualcosa non andava, e hanno proposto lo scambio direttamente al regia.

"Ci ha dato l'opportunità di cambiare ruolo e creare dei personaggi che non avevamo avuto l'opportunità di interpretare in passato" ha spiegato Ledger in una vecchia intervista con IGN. "Per qualche motivo nessuno ci aveva affidato questi personaggi prima. Una volta arrivati lì, la sua energia e il suo entusiasmo si sono riversati nelle nostre performance."

"Gli abbiamo detto che eravamo a bordo del progetto in ogni caso. Ogni ruolo era fantastico e si trattava di un film di Terry Gilliam, però era così. Poi lui ha detto che per L'esercito delle 12 scimmie effettivamente aveva scambiato i ruoli di Bruce Willis e Brad Pitt. A quel tempo Bruce era conosciuto come quello pazzo, perciò li ha invertiti" ha raccontato Damon prima di svelare la reazione di Gilliam: "Ha detto che l'idea gli piaceva, perché rendeva il suo lavoro ancora più divertente e impegnativo."

Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione de I fratelli Grim e l'incantevole strega.