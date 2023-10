Heat 2 ufficiale: a quando le riprese e chi sarà nel cast? Tutto sul film di Michael Mann

Heat 2 è ufficiale da qualche tempo, almeno sulla carta, ma in questi giorni parlando con Deadline per una nuova intervista promozionale in vista dell'uscita del suo ultimo film Ferrari, il regista Michael Mann ha confermato che il prequel/sequel di Heat sarà la sua prossima regia.

Come detto, Mann ha recentemente presentato al Festival di Venezia 2023 il suo ultimo film, il biografico Ferrari, con Adam Driver nei panni di Enzo Ferrari (in arrivo in Italia a partire dal 14 dicembre con 01 Distribution), e durante un'intervista con Deadline all'autore è stato chiesto se le voci circa il casting di Adam Driver in Heat 2 sono da confermare ufficialmente: “Forse. Non ne abbiamo parato ancora. Mettiamola così: Adam e io siamo andati molto d'accordo sul set di Ferrari. Abbiamo la stessa etica del lavoro, il che è una cosa piuttosto intensa. Ci piacciamo e ci siamo divertiti moltissimo a lavorare insieme". Un quasi-si poco sbottonato, che è stato accompagnato dalla seguente dichiarazione: "Sì, Meg Gardiner e io abbiamo scritto il romanzo Heat 2, che è uscito proprio mentre stavamo girando Ferrari. È andata molto bene. Ho intenzione di girare l'adattamento come mio prossimo film".

Chi conosce la filmografia di Michael Mann sa che tra il dire e il fare possono infilarsi tantissime cose, quindi fino a quando non saranno effettivamente seduti nella sala cinematografica che starà per proiettare Heat 2 probabilmente i manniani duri e puri non crederanno fino in fondo alla realizzazione del progetto. Ma mai dire mai: dopo una pausa di oltre sette anni dal sottovalutato Blackhat, il regista di Miami Vice e Collateral sembra tornato più in forma che mai e le sue intenzioni parrebbero chiarissime. Tra i tanti rumor degli scorsi mesi, si è parlato di un cast composto anche da Ana de Armas e Austin Butler, nei panni del giovane Chris al posto di Val Kilmer.

A causa degli scioperi degli attori, comunque, non è dato sapere quando ci saranno eventuali annunci ufficiali né quando partiranno le riprese. Vi terremo aggiornati.