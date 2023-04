Heat 2 è ufficiale: Michael Mann recluta Adam Driver per il ruolo che fu di Robert De Niro

I rumor dei giorni scorsi si sono appena fatti più concreti: come riportato da Deadline, infatti, Michael Mann è ufficialmente a lavoro su Heat 2, sequel del capolavoro del 1995, con Adam Driver scelto per il ruolo di Neil McCauley, rapinatore reso iconico da Robert De Niro nel film originale.

Il film sarà basato sul romanzo scritto dallo stesso Michael Mann Heat 2, pubblicato la scorsa estate e diventato in pochi giorni un best-seller internazionale: la storia, la cui struttura è ispirata a quella de Il Padrino: Parte 2, è sia un prequel che un sequel dell'originale Heat, con una parte della trama ambientata nel 1988 - ovvero qualche anno prima degli eventi narrati nel film originale, ambientato nel 1995 - e un'altra porzione ambientata tra il 1995 e il 2000. La Warner Bros e i rappresentanti di Michael Mann non hanno risposto una volta contattati per un commento ufficiale.

Fin dalla sua pubblicazione ad agosto 2022, Michael Mann ha lasciato intendere che il libro di Heat 2 è nato specificatamente per diventare un film: in quel periodo, però, il regista era impegnato con le riprese di Ferrari, che avrà proprio Adam Driver protagonista e che uscirà nell'autunno 2023. Ora che la post-produzione del suo nuovo film - il primo da Blackhat, uscito nel 2015 - le cose per Heat 2 stanno pian piano iniziando a prendere forma: nei giorni scorsi sono circolate moltissime voci sul casting, dal possibile ritorno di Al Pacino nei panni di Vincent Hanna alla scelta di Ana de Armas nel ruolo di Emilia, con il neo-candidato all'Oscar Austin Butler tenuto d'occhio per il ruolo di Chris Shiherlis, che fu di Val Kilmer nel ruolo originale.

Naturalmente vi terremo aggiornati su tutti i prossimi eventuali sviluppi, quindi rimanete sintonizzati.