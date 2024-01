Heat 2 ora è ufficiale? Michael Mann: 'Le riprese inizieranno nel 2024'

Michael Mann fa sul serio con Heat 2, e anche se i manniani di lunga data sanno che nel corso della sua lunga carriera il leggendario regista ha annunciato e poi 'dimenticato' tantissimi progetti, forse per il sequel di Heat farà un'eccezione.

Nel corso di una nuova intervista con Variety, infatti, Mann ha confermato che ha in programma di iniziare le riprese di Heat nel 2024 e che in questi giorni ha dato gli ultimi ritocchi alla sceneggiatura, che ha definito sia un “prequel che un sequel”. Al momento lo studio di riferimento, la Warner Bros, non si è ancora pronunciato al riguardo, ma stando ad un pezzo di The Guardian di alcune settimana fa "Heat 2 si farà sicuramente" mentre The Film Stage, in base a "fonti certe", ha affermato che Warner Bros. sarebbe pronta a stanziare un grosso budget per l'atteso sequel.

Quel report segnalava anche che quasi tutte le giovani star del mondo del cinema hollywoodiano stanno cercando di essere scritturate nel film di Michael Mann, tra cui anche Channing Tatum e Jeremy Allen White, che a quanto pare avrebbero reso ufficialmente noto il loro interesse. Sappiamo già che Adam Driver assumerà molto probabilmente il ruolo di Neil McCauley (originariamente interpretato da Robert De Niro). Tra gli altri attori che circolano la produzione del film sono stati citati in passato Al Pacino, Austin Butler e Ana de Armas.

Heat 2 è un adattamento del romanzo omonimo pubblicato da Mann, che è diventato un best-seller n. 1 del New York Times nell’agosto 2022 – la storia è una continuazione della saga di Heat, con due trame interconnesse ambientate sia prima che dopo gli eventi del film originale, secondo la struttura de Il padrino: Parte 2.