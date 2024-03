Heat 2: trama, cast, anticipazioni, cosa dovete sapere sul nuovo film di Michael Mann

In queste ore il regista Michael Mann ha confermato che Heat 2 sarà il suo prossimo film, con le riprese che dovrebbero iniziare nel corso dell'estate 2024: in attesa di ulteriori aggiornamenti, facciamo il punto della situazione sull'attesissimo e ambizioso progetto.

Anzitutto, la trama: Heat 2 sarà l'adattamento del romanzo omonimo, thriller poliziesco che Michael Mann (al suo esordio sulla carta stampata) ha scritto insieme alla scrittrice Meg Gardiner: il libro ha una struttura ispirata a Il padrino: Parte 2, ed è contemporaneamente sia prequel che sequel di Heat, il capolavoro del 1995 con protagonisti Al Pacino, Robert De Niro e Val Kilmer.

La storia è ambientata sia nella Chicago del 1988, ovvero qualche anno prima degli eventi del film originale, mentre Neil McCauley e Chris Shiherlis stanno progettando un colpo al confine tra Stati Uniti e Messico e allo stesso tempo Vincent Hanna, che sta diventando una stella nascente nel dipartimento di polizia di Chicago, dà la caccia ad una banda ultraviolenta di invasori domestici, in qualche modo legati al colpo che Neil sta organizzando, sia tra il 1995 e il 2002, con una seconda storyline che inizia pochi secondi dopo la conclusione del film originale e che segue Chris Shiherlis, l'unico membro della banda rimasto in vita, con Vincent Hanna più determinato che mai ad assicurarlo alla giustizia.

Per quanto riguarda il cast, al momento l'unico attore che sembra certo è Adam Driver, con lo stesso Michael Mann che ha confermato di aver parlato del progetto con la star durante le riprese di Ferrari: dovrebbe interpretare Neil (il personaggio di Robert De Niro) nella storyline del 1988, mentre stando ai rumor Austin Butler dovrebbe essere Chris (il ruolo che fu di Val Kilmer) in entrambe le linee temporali. Inoltre, le indiscrezioni hanno parlato di un possibile ritorno di Al Pacino nel ruolo di Vincent Hanna, indiscrezioni che lo stesso Michael Mann ha alimentato quando ha confermato che Heat 2 userà un mix di CGI e make-up per colmare il gap temporale col film precedente. Infine, un altro nome che circola intorno al cast è quello di Ana de Armas per il ruolo di Elisa, un nuovo personaggio originale creato per il romanzo e legato alla storyline del 1988.

Le riprese come detto dovrebbero iniziare nei mesi estivi, con Warner Bros a finanziare la produzione. Vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità.

