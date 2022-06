Heat 2, il prequel sempre più vicino? Al Pacino: 'Voglio Timothée Chalamet per Vincent'

Heat di Michael Mann sta per tornare in 4K steelbook e nel romanzo prequel/sequel scritto da Michael Mann, e in una recente intervista promozionale Al Pacino ha sponsorizzato Timothée Chalamet per la parte del giovane Vincent Hanna in un possibile adattamento.

Qualche mese fa, del resto, lo stesso Michael Mann aveva parlato di un film prequel di Heat e di una sceneggiatura già esistente, e adesso nuovi segnali in questa direzione arrivano nientemeno che da Al Pacino, leggendario protagonista insieme a Robert De Niro del leggendario film originale. Parlando del film originale del romanzo in uscita, l'attore premio Oscar ha dichiarato: "Se potessi scegliere un attore per interpretare Vincent Hanna da giovane, oggi direi Timothée Chalamet. Voglio dire, è un attore meraviglioso. E ha un gran bell'aspetto."

Pacino e De Niro, insieme al produttore Art Linson, hanno partecipato ad una proiezione retrospettiva di Heat all'Union Palace Theatre di New York venerdì (17.06.22), alla quale Michael Mann - attualmente in Italia per le riprese del nuovo film Ferrari - ha partecipato tramite videomessaggio perché risultato positivo al covid: "Purtroppo sono risultato positivo al Covid due giorni fa. Mi sento benissimo e tra pochi giorni sarò fuori dall'isolamento" ha dichiarato il regista. "Ma è un peccato, perché non vedevo l'ora di ritrovarmi con i miei cari vecchi amici, e tutti i fan del film, per guardare insieme il restauro in 4k di Heat".

Chi ha partecipato all'evento ha anche avuto una copia in anteprima del romanzo Heat 2, che Mann ha scritto con Meg Gardiner e che uscirà ad agosto. La storia sarà si un prequel che un sequel di Heat, e racconterà la vita dei protagonisti anni prima degli eventi del film e anche mesi dopo i titoli di coda. Attualmente il libro non ha ancora una data d'uscita in Italia, ma chi mastica l'inglese può facilmente prenotarlo sui migliori rivenditori online.