Heat 2 porterà ad una trilogia? Il libro sequel anticipa un terzo episodio

Oggi 27 settembre 2022 è il giorno dell'uscita di Heat 2 in Italia: il primo libro del regista Michael Mann, uscito ad agosto negli Stati Uniti, debutta sugli scaffali del Bel Paese con una storia che è sia prequel che sequel del thriller metropolitano del 1995.

Come forse già saprete, per Heat 2 Mann si è ispirato a Il padrino: Parte II di Francis Ford Coppola, con la storia che snodandosi attraverso numerose storyline sugue i personaggi principali del film (Vincent Hanna di Al Pacino e Neil McCauley di Robert De Niro, ma anche e sopratutto il Chris Shiherlis di Val Kilmer) prima e dopo gli eventi del film del 1995. La nuova opera infatti 'gira intorno' alla fatidica rapina nel centro di Los Angeles raccontata in Heat, e abbraccia un arco temporale che va dal 1988 al 2000, seguendo un brutale caso di invasione domestica su cui Hanna sta indagando a Chicago alla fine degli anni '80, un pericoloso colpo che la banda di Neil e Chris sta organizzando nello stesso periodo e la storia 'futura' di Chris che, ferito, braccato dalla polizia e dallo stesso Hanna, è in fuga dopo i titoli di coda dell'opera originale.

Tuttavia - abbiamo letto Heat 2 in versione originale, quindi proviamo ad evitare possibili spoiler - il libro si conclude in maniera tale da anticipare un possibile Heat 3: in effetti, avendo lui stesso dichiarato di essersi basato su Il padrino, non è da escludere che Mann abbia in mente di realizzare anche un nuovo romanzo per espandere ulteriormente le vite dei suoi iconici personaggi, specialmente se il successo di critica e di vendite già ottenuto negli Stati Uniti dovesse allungarsi ad altri mercati.

Ricordiamo che nelle scorse settimane Michael Mann ha confermato il film di Heat 2, i cui lavori secondo il regista sarebbero già in corso. L'autore, che sta attualmente girando il suo prossimo lungometraggio, Ferrari, che uscirà nel 2023, non ha tuttavia diramato ulteriori informazioni sul sequel cinematografico, né annunciato un Heat 3 in forma di romanzo.

