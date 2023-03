Heat 2: Al Pacino torna nel ruolo di Vincent Hanna, Austin Butler sostituirà Val Kilmer?

A quanto pare Michael Mann era serio sul film di Heat 2, dato che il famoso insider Daniel Richtman nelle scorse ore ha rivelato sul suo Patreon che Al Pacino è in trattative finali per riprendere il ruolo di Vincent Hanna, iconico detective del capolavoro Heat - La sfida.

L'attore premio Oscar, 82 anni, è stato più selettivo con i suoi ruoli cinematografici negli ultimi anni, ed è stato visto l'ultima volta nel film di Ridley Scott del 2021 House of Gucci. Se l'indiscrezione di Richtman verrà confermata, Heat 2 segnerà la terza collaborazione tra Michael Mann e Al Pacino, dopo il film originale del 1995 e il successivo The Insider del 1999.

Chi ha letto il libro Heat 2 di Michael Mann saprà già che la storia del film, che sarà un adattamento del romanzo pubblicato nel 2022, sarà sia un sequel che un prequel di Heat, con due storyline differenti ambientate molto prima e subito dopo gli eventi ambientati nel 1995. Dunque il progetto si preannuncia particolarmente ambizioso, dato che racconterà sia la giovinezza di Vincent e di Neil (Robert De Niro nel film originale) sia cosa è successo a Vincent dopo la morte di Neil. Grande rilevanza nel romanzo viene data anche a Chris, interpretato da Val Kilmer nel film originale: e, a questo proposito, il sempre attento portale World of Reel fa sapere che il ruolo di Chris in Heat 2 potrebbe essere interpretato da Austin Butler, giovane attore recentemente candidato all'Oscar per Elvis.

Stando alle voci, infatti, Butler si sarebbe incontrato con Mann alla fine del 2022, voci alimentate dal fatto che l'attore, recentemente ospite del popolare podcast WTF di Marc Maron, ha svelato di aver In esso ha parlato di aver rivisto Heat pochi giorni fa e di aver inserito Thief - il primo film di Michael Mann - nella sua lista di film da guardare. Attualmente comunque si tratta di voci non confermate, sebbene la somiglianza tra Austin Butler e il giovane Val Kilmer è a dir poco calzante.

Rimaniamo in attesa di eventuali aggiornamenti, e ricordiamo che il prossimo film di Michael Mann, Ferrari, arriverà nel 2023.