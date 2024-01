Heat 2, novità da Michael Mann: l'autore lascerà il digitale e tornerà alla pellicola?

Qualche giorno fa Michael Mann ha confermato che le riprese di Heat 2 inizieranno nel 2024, ma in attesa di novità da parte di Warner Bros l'autore ha condiviso nuovi aggiornamenti sul suo approccio all'attesissimo sequel/prequel di Heat - La sfida.

L'autore, tra i primi registi di prim'ordine - se non il primo in assoluto - ad abbandonare totalmente la pellicola per abbracciare il digitale agli inizi degli anni 2000 prima con Ali e poi con Collateral, ha rivelato al pubblico da tutto esaurito all'American Cinematheque, che ha organizzato una retrospettiva sulla sua carriera, che Heat 2 potrebbe rappresentare il suo ritorno alla pellicola: durante una sessione di domande e risposte con i fan, infatti, il regista ha dichiarato:

"Il mio prossimo film sarà Heat 2, sto pensando di girarlo su pellicola". Mann ha spiegato che, nonostante abbia girato cinque film consecutivi in digitale - Collateral, Miami Vice, Nemico Pubblico, Blackhat e Ferrari - è agnostico quando si tratta di formati. “In ogni caso non ho pregiudizi. L’unico orientamento che ho è che se hai intenzione di girare in video, devi approcciarti ad esso come se fosse un nuovo mezzo e girare il tuo film per sfruttare al massimo ciò che la nuova tecnologia ti consente di fare”. Mann ha continuato spiegando che per Collateral e Miami Vice ha usato il digitale per il look unico che poteva conferire agli esterni notturni: "Se utilizzo l'alta definizione è perché voglio che il film abbia un aspetto diverso da come verrebbe se girato in pellicola. Allo stesso modo con Nemico pubblico: non volevo una visione nostalgica degli anni ’30, volevo portare il pubblico negli anni '30".

Tempo fa Mann anticipò che Ferrari sarebbe stato girato in pellicola, ma alla fine per il suo nuovo film il regista scelse nuovamente il digitale. Heat 2 segnerà davvero il ritorno alle origini? Staremo a vedere. Nel frattempo, recuperate le prime anticipazioni di Michael Mann su Heat 2.