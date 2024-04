Heat 2, Michael Mann ha già scelto gli attori? 'Ho parlato con il cast...'

Heat 2 è sempre più vicino: durante una nuova intervista con Table for two, infatti, il regista di Miami Vice e Ferrari ha fornito un prezioso aggiornamento sullo stato dei lavori, confermando apparentemente di aver già scelto gli attori del cast.

"Al momento sto scrivendo la sceneggiatura del film: si tratta di una storia che è sia un prequel che un sequel del film originale, ho pensato a questo espediente. Inizia nel 1988, proprio un giorno dopo la fine del film del 1995, con il personaggio di Val Kilmer che sta cercando di andarsene da Los Angeles dopo che la rapina con Neil è finita com'è finita. È ferito, delirante, poi torniamo al passato, e sono tutti molto diversi: non sono le stesse persone che abbiamo incontrato nel primo film, perché furono gli eventi del 1988 a trasformarli in ciò che sono diventati. Il personaggio di De Niro, Neil McCauley, ad esempio, ha un’intensa relazione con una donna e ha una figliastra. Allo stesso tempo, ciò che accadrà a Chris [il personaggio di Val Kilmer, ndr] nel 2000 ci porterà in un altro mondo ancora, un mondo completamente diverso, con la criminalità organizzata trans-nazionale e Ciudad del Este."

Nella stessa intervista, Mann ha confermato di aver parlato con alcuni componenti del cast, chiarendo tuttavia di non aver ancora scelto definitivamente gli attori del film: “Ho già parlato con alcuni degli attori che faranno parte del film, ma chiaramente non potremo procedere fino a quando la sceneggiatura non sarà pronta“. Adam Driver dovrebbe essere un nome certo (nel ruolo del giovane Neil), mentre in precedenza i rumor avevano parlato anche di Austin Butler e Ana de Armas.

A marzo, qualche settimana fa, Michael Mann ha confermato che Heat 2 sarà il suo prossimo film, con le riprese che dovrebbero avere luogo già quest'estate: vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità.

