Heat 2, Michael Mann conferma: Adam Driver sarà il giovane Neil McCauley

Il film di Heat 2 è ufficiale, almeno per quanto può esserlo un film di Michael Mann, che nel corso della sua lunga carriera si è perso per strada tantissimi progetti, ma la speranza dei fan rimane accesa grazie ad una nuova intervista promozionale.

Parlando con Entertainment Weekly in vista dell'uscita del suo nuovo film Ferrari, che in Italia esordirà al cinema dal 14 dicembre prossimo e che in Nord-America arriverà a Natale, l'autore ha confermato che lui e Adam Driver sono a lavoro su Heat 2, con l'attore che nel film interpreterà la versione giovane di Neil McCauley, l'iconico rapinatore interpretato da Robert De Niro nel primo leggendario capitolo del 1995.

"Penso che sia appropriato paragonare Adam a Robert De Niro e Al Pacino, ma non credo che sia un fattore generazionale" ha dichiarato Michael Mann. "Penso che sia una questione di approccio e di impegno verso la scena, senza esitazioni o scrupoli nel raggiungere il risultato. Parlerei di un’ambizione artistica, che è diversa dall’ambizione della carriera. È il tipo di ambizione artistica che ti spinge a cercare di ottenere qualcosa e a superare tutto, l'esitazione e anche la paura, pur di arrivarci. C'è l'ansia, che non ce la farai, ma ci provi comunque, e ci riesci. Adam ha quella qualità, ed è molto simile a un sacco di attori con cui mi piace lavorare, che si tratti di Daniel Day-Lewis o Bob De Niro o Ansel Elgort, anche. E anche Mark Ruffalo. Si tratta di un atteggiamento nei confronti del tuo lavoro. E comunque, non è un normale 'lavoro', è un lavoro inteso come un'avventura fantastica. Per quanto riguarda Heat 2 siamo in trattative, ma non posso dire nulla al riguardo."

Per altri contenuti scoprite la trama di Heat 2, che sarà un adattamento del romanzo omonimo scritto dallo stesso Michael Mann.