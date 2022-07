Heat 2 confermato, Michael Mann anticipa: 'I lavori sono già in corso'

Michael Mann aveva già confermato Heat 2 e le sue volontà di realizzare un adattamento del romanzo di prossima pubblicazione che sarà allo stesso tempo prequel e sequel di Heat -La sfida del 1995, e ora in una nuova intervista ha fornito ulteriori dettagli in merito.

A pochi giorni dalla pubblicazione del romanzo di Heat 2, debutto nella prosa per Michael Mann in collaborazione con Meg Gardiner, l'autore è stato ospite del famoso podcast WTF con Marc Maron, e durante la lunga chiacchierata ha anticipato che i lavori sul film di Heat 2 sono già in corso: "Questa storia è nata per un libro, ma è stata anche pensata per un film molto molto grande e ambizioso", dice Mann, al che Maron, stupefatto, ribatte: "Diventerà un film?!", "Oh si, certo", ribadisce Mann. "Non posso parlarne di più, ma i lavori sono già in corso..." ha concluso l'autore.

Come forse saprete, Heat 2 è ispirato a Il Padrino: Parte II e sarà sia un prequel che un sequel del film originale del 1995 con Al Pacino, Robert De Niro e Val Kilmer. La storia segue i personaggi principale anni prima del 1995 e 7 anni dopo gli eventi del film: nella parte prequel, saranno raccontati gli anni formativi del detective della omicidi Vincent Hanna (il vincitore dell'Oscar Al Pacino) ma anche, parallelamente, quelli dei criminali d'élite Neil McCauley (il vincitore dell'Oscar Robert De Niro ), Chris Shiherlis (Val Kilmer) e Nate (il vincitore dell'Oscar Jon Voight); la parte sequel invece sarà dedicata ai personaggi sopravvissuti agli eventi del film e ne introdurrà anche di nuovi, su entrambi i lati della legge, raccontando altre rapine e numerose sequenze d'azione.

A questo proposito, Michael Mann ha anche parlato di casting per Heat 2: "Ho sempre voluto esplorare le vite di questi ragazzi prima degli eventi del film originale", ha detto Mann. "E mi piace l'idea di trovare un modo per portare il passato nel presente e il presente intorno al 2002, ovvero sette anni dopo gli eventi del film 'Heat'." Ma, dato che Al Pacino ha 82 anni, il personaggio di Robert De Niro è morto nel 1995 e Val Kilmer si è quasi ritirato per il cancro alla gola così splendidamente 'messo in scena' in Top Gun Maverick, come riuscirà Michael Mann a risolvere questa impasse? "In molti modi", risponde l'autore, in modo criptico e con una risatina.

Ricordiamo che il prossimo film di Michael Mann, Ferrari, sarà girato in Italia nelle prossime settimane. Nel cast Adam Driver e Penelope Cruz per un'uscita presumibilmente prevista per il 2023.